Спорт

07:28 27.02.2022

Абрамович передав управління "Челсі" піклувальникам благодійного фонду клубу

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Абрамович передав управління "Челсі" піклувальникам благодійного фонду клубу

Власник англійського ФК "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович заявив, що передає управління футбольним клубом піклувальникам благодійного фонду команди.

"Протягом майже 20 років володіння футбольним клубом "Челсі" …я завжди приймав рішення, виходячи з інтересів клубу. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду "Челсі" керівництво та турботу про клуб. Вважаю, що нині вони краще дбатимуть про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", - наводяться слова Абрамовича на сайті лондонського клубу в суботу.

Напередодні головний тренер "Челсі" німець Томас Тухель сказав у відповідь на критику вболівальників і британців на адресу клубу: "Ми не повинні вдавати, що проблеми немає. Ситуація жахлива для всіх. Ніхто не очікував такого, це здається нереальним".

"Можливо люди зможуть зрозуміти мене як тренера та гравців як футболістів – ми не розуміємо того, що відбувається і наскільки у всьому цьому замішаний власник. Ми не відчуваємо відповідальності за те, що відбувається. Це жахливо, у цьому не може бути сумніву, що війна в Європі для мене немислима впродовж тривалого часу", - заявив Тухель.

 

 

Теги: #абрамович #росія #челсі
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