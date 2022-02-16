Спорт

12:19 16.02.2022

Во всех школах Киева есть укрытия, все директоры проинструктированы на случай ЧС

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Во всех школах Киева есть укрытия, все директоры проинструктированы на случай ЧС

Во всех учебных заведениях Киева есть места, выполняющие функции укрытия, а все руководители заведений проинструктированы относительно действий во время чрезвычайных ситуаций, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам образования и науки Валентин Мондриевский.

На брифинге в среду он рассказал, что для разных возрастных групп учеников предусмотрены разные типы укрытий.

"В первую очередь обращаем внимание на самых младших, маленьких деток. В каждой школе, независимо от того, есть ли там большое укрытие или маленькое укрытие, для маленьких детей обеспечены укрытия, которые есть в школах разных типов строительства. Для средней и старшей школы предусмотрены укрытия, которые есть неподалеку от школ. Все эти Украины размещены на сайте городской администрации… и мы четко знаем, где они есть… Нет ни одного заведения, которое бы не знало, как действовать в такой ситуации", - подчеркнул замглавы КГГА.

При этом Мондриевский отметил, что "самым надежным укрытием остаются подземные станции метро, поэтому учебные заведения, которые расположены рядом, могут использовать их, соответствующий инструктаж проведен".

Он рассказал, что весь город получил четкие инструкции, и городские службы в случае необходимости обеспечат всем необходимым детей и преподавателей. "В коллективах проведены совещания и соответствующий инструктаж", – сообщил замглавы КГГА.

Мондриевский также напомнил, что на сегодня все учебные заведения столицы работают в обычном режиме, поскольку в соответствии с решением городских властей, общегородского локдауна для школ и детских садов нет. В настоящее время в дистанционном режиме находятся только 16 школ из 425 и 3 детсада из 580.

Теги: #киев #школы #укрытие
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