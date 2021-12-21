Арена "Льодограй" станет базой для сборной Киевской области по хоккею

19 декабря 2021 года подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Киевской ОГА, Федерацией хоккея Украины и оператором государственных лотерей «М.С.Л.».

Цель Меморандума: популяризация в Киевской области хоккея с шайбой и всестороннее развитие физической культуры и спорта в области. Меморандумом предусматривается содействие созданию сборной команды Киевской области по хоккею с шайбой и обеспечению ее участия в официальных всеукраинских спортивных соревнованиях, а также организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в частности чемпионатов, Кубков и фестивалей Киевской области.

Глава Киевской ОГА Василий Володин сказал: «Мы создаем на Киевщине взрослую хоккейную команду. Если возрождать хоккейный спорт, то делать все на самом высоком уровне! А для этого как раз нам не хватает взрослых профессиональных игроков. Поэтому будем прилагать усилия, чтобы все инициативы реализовать и сделать Киевщину центром хоккейной жизни Украины».

Президент ООО «М.С.Л.» Георгий Ложенко подчеркнул, что арена «Льодограй» готова стать базой для сборной Киевской области по хоккею: «Арена «Льодограй», которую «М.С.Л.» построил на средства, полученные от реализации лотереи «Лото-Забава», является воплощением одного простого принципа: лотереи должны быть социально направленными и поддерживать развитие детского и взрослого спорта. Для нас большая честь стать базой сборной Киевской области по хоккею, арена к этому готова».

Георгий Зубко, президент ВОО «Федерация хоккея Украины» подчеркнул, что Федерация хоккея Украины будет способствовать развитию спорта в области и обеспечит равные возможности для всех участников игры.

Подписание состоялось во время проведения праздничного турнира «Кубок Святого Николая на призы главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина среди детей 2013-2014 гг. рождения». Турнир состоялся 17-19 декабря 2021 года на арене «Льодограй» в г. Богуслав, Киевская область.

Справка:

Ледовая арена «Льодограй» построена в 2014 году в городе Богуслав при 100% финансировании оператором государственных лотерей «М.С.Л.» («Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз» и др.).

Строительство ледовой арены и финансирование богуславской детской хоккейной команды «Шершни» и команды фигуристов подтверждают социальную направленность лотерей на поддержку детского спорта в Украине.

На арене «Льодограй» тренируется более 450 детей всех возрастов, которые уже стали призерами и золотыми медалистами украинских и международных соревнований.