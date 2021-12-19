Француз Жаклен выиграл масс-старт на четвертом этапе КМ по биатлону

Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира, который завершился во французском Анси.

Жаклен завершил гонку дистанцией 15 километров за 35 минут 54,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второй результат показал соотечественник Жаклена Кентен Фийон Майе (2 промаха; +3,5 секунды). Третье место занял норвежец Тарьей Бе (1; +10,3).

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 6 по 9 января 2022 года.