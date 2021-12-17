Спорт

12:38 17.12.2021

Рада до 2024г снизила НДС до 7% для билетов на спортивные мероприятия

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Рада до 2024г снизила НДС до 7% для билетов на спортивные мероприятия

Верховная Рада до 2024 года снизила ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 7% для билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня, которые проходят в Украине.

Соответствующий законопроект №4577 во втором чтении поддержали 287 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

При этом по инициативе сопредседателя фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Артура Герасимова парламент не учел предлагаемую профильным комитетом поправку об освобождении таких услуг от уплаты военным сбором (1,5%). Герасимов предложил поставить комитетскую поправку на подтверждение, и она не нашла в зале необходимой поддержки.

Теги: #ндс #мероприятия #спорт
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