В Княжичах под Киевом построят национальную базу сборных Украины по футболу

В селе Княжичи Броварской громады Киевской области планируется строительство национальной базы сборных команд Украины по футболу, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Мы уже начали качественно менять спортивную инфраструктуру пристоличной области. Будем удерживать планку и дальше формировать мощный спортивный бренд Киевщины. В частности, обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта", - сообщил глава Киевской обладминистрации Василий Володин.

Летом текущего года в с.Княжичи представители обладминистрации, Украинской ассоциации футбола, ДТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза провели выездное рабочее совещание. Участники проанализировали концепцию строительства базы, а также условия ее энергообеспечения, газификации и водоснабжения. В настоящее время идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации по объекту.

Проект будет реализовываться в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство", отметили в обладминистрации.

С.Княжичи непосредственно граничит с Киевом, население составляет 4,5 тыс человек.