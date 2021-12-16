Команды Шотландии, Ирландии и Армении стали соперниками сборной Украины по группе в Лиге наций УЕФА

Сборная Украины по футболу сыграет с национальными командами Шотландии, Ирландии и Армении в Лиге наций УЕФА 2022/23, жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в четверг.

Сборная Украины по итогам сезона-2020/21 понизилась в классе из-за технического поражения против Швейцарии после скандальной отмены встречи из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной. Теперь украинцы будут выступать во второй по значимости лиге — В.

Украина в дивизионе В не могла попасть на Россию, поскольку УЕФА разводит сборные этих стран из-за вооруженного конфликта, инициированного РФ на украинской территории.

России Лиге наций сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие - опустятся в Лигу D.

Лига наций УЕФА пройдет в третий раз. Победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.