Спорт

18:53 15.12.2021

Украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

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Украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Украинская спортсменка Алина Марущак завоевала все три золотые медали в весовой категории до 81 кг среди женщин на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года в Узбекистане.

"Три золотые медали впервые в истории украинской тяжелой атлетики собрала именно Алина Марущак. Это историческое событие дает мощный стимул продолжать развивать тяжелую атлетику в нашей стране. Могу смело сказать, что это начало новой эры, перезагрузка старой школы", – сообщил в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат Александр Герега.

Суммарный результат Марущак составил 248 кг (113+135), отрыв от ближайшей соперницы – 9 кг.

К настоящему времени Украина завоевала шесть медалей на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года в Узбекистане – четыре "золота", одно "серебро" и одна "бронза".

Подготовка спортсменов к соревнованиям проводилась в спортивных комплексах "Эпицентр" в Хмельницком и Каменце-Подольском. Сеть торговых центров "Эпицентр" выступает партнером Федерации тяжелой атлетики Украины.

Как сообщалось, Мария Гангур завоевала "золото" в категории до 59 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года, Светлана Самуляк – "серебро" и "бронзу" в категории до 55 кг.

Теги: #тяжелая_атлетика #марущак_алина
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