Спорт

14:01 10.12.2021

Украина завоевала первые медали на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

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Украина завоевала первые медали на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

Украина завоевала первые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане, серебро и бронзу принесла команде Светлана Самуляк.

"Украинка Светлана Самуляк в весовой категории до 55 кг завоевала бронзу в сумме двоеборья (201 кг) и серебро в рывке (91 кг). Горжусь выступлением Светланы. Продолжаем болеть за наших тяжелоатлетов", – сообщил в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Украины, основатель сети торговых центров "Эпицентр" Александр Герега.

Это первые медали в карьере Самуляк на взрослом чемпионате, и первые медали среди женщин в Украине за восемь лет.

Следующее выступление украинских тяжелоатлетов состоится 11 декабря: Мария Гантур в весовой категории до 59 кг. Всего Украину на чемпионате представляют 8 спортсменов.

Теги: #тяжелая_атлетика #чм #награды
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