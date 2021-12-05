Спорт

12:48 05.12.2021

Терехов и Каллен обсудили возможность Харькова принимать Суперкубок УЕФА

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Терехов и Каллен обсудили возможность Харькова принимать Суперкубок УЕФА

Генеральный директор UEFA Events SA Мартин Каллен приехал в Харьков, чтобы осмотреть футбольную инфраструктуру города и оценить возможность проводить здесь соревнования высокого уровня, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Мы обсудили желание Харькова стать принимающим городом Суперкубка УЕФА. По мнению Каллена, Харьков выглядит очень хорошо как кандидат на проведение этого события. А мы - городские власти и координатор подготовки Харькова к Суперкубку УЕФА Александр Ярославский - сделаем все от нас зависящее, чтобы Харьков выглядел достойно и реализовал свой огромный потенциал", - написал Терехов на своей странице в Facebook.

Теги: #встреча #харьков #суперкубок_уефа
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