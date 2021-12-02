МОК обещал поддержку теннисистке Пэн Шуай, обвинившей в принуждении к сексу высокопоставленного чиновника

В Международном олимпийском комитете выразили озабоченность вопросом обеспечения безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в сексуальных домогательствах, после чего пропала из соцсетей.

"Мы, как и многие другие люди и организации, разделяем озабоченность по поводу благополучия и безопасности Пэн Шуай. Вот почему вчера команда МОК общалась с ней по видеосвязи. Мы предложили ей свою всестороннюю поддержку, и будем впредь поддерживать с ней постоянную связь, а также договорились о личной встрече в январе", - сообщила в четверг пресс-служба МОК.

"Благодаря усилиям МОК 21 ноября была проведена получасовая видеоконференция с Пэн Шуай, в ходе которой она объяснила свою ситуацию. Она находится в безопасности, эта информация подтвердилась во время вчерашнего телефонного разговора", - говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему озабочены ее ситуацией и будем продолжать поддерживать ее", - заверили в МОК.

Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка.

После этого с ней не могли связаться представители WTA, пригрозив отказаться от проведения турниров в Китае. Беспокойство по поводу судьбы китаянки выражали многие теннисисты и спортивные чиновники.

21 ноября Пэн Шуай в качестве гостя посетила турнир в Пекине, видеоматериал с мероприятия обнародовали китайские СМИ. Однако 30 ноября в Европейском союзе подвергли сомнения факт того, что спортсменка находится на свободе.

В рейтинге WTA Пэн Шуай занимает 306-е место в одиночном разряде и 192-е - в парном. Она являлась первой ракеткой мира в парной категории, наивысшая позиция в одиночной табели о рангах- 14-е. На ее счету два выигранный турнира Большого шлема в парном разряде.