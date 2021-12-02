Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев сообщил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Федерация фигурного катания Японии проинформировала ISU о том, что финал Гран-при по фигурному катанию 2021 года, запланированный на 9-12 декабря в Осаке, не может быть проведен", - говорится в сообщении пресс-службы ISU.

"Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет пытались найти решение, но пришли к выводу, что не могут организовать и провести мероприятие в соответствии с планом", - сообщила пресс-служба.