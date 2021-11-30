Спорт

13:12 30.11.2021

Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию

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27-28 ноября на арене "Льодограй" (Богуслав, Киевская область) состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Киева и Киевской области, Одессы, Харькова, Умани и Белой Церкви.

За два дня было разыграно 35 комплектов наград среди 101 участника от 5 до 16 лет.

Среди самых молодых участников призовые места заняли Ефросинья Ставнийчук (Киев), София Назаренко (Киев), Эмилия Дробот (Киев) и Филипп Соляник (Киев).

Среди кандидатов в мастера спорта лучшими были киевляне Кирилл Киричко и Алина Андриевская.

"Лото-Забава" и лотерейный оператор "М.С.Л." поздравляют победителей и участников соревнования, а также желают им новых свершений и побед.

Ледовая арена "Льодограй" – отличный пример того, что лотереи могут успешно способствовать развитию спорта.

Ледовая арена "Льодограй" построена в 2014 году в городе Богуслав за 100% финансирование оператора государственных лотерей "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Мегалот" и др.).

Строительство ледовой арены и финансирование богуславской детской хоккейной команды "Шершни" и команды фигуристов подтверждают социальную направленность лотерей в поддержку детского спорта в Украине.

На арене "Льодограй" тренируется более 450 детей всех возрастов, которые уже стали призерами и золотыми медалистами украинских и международных соревнований.

 

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