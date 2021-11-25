"Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в Лиге чемпионов

"Шахтер" (Донецк) проиграл 0:2 в Милане "Интеру" (Италия) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голы боснийского форварда Эдина Джеко во втором тайме принесли победу миланскому клубу в этом противостоянии.

Ранее "Динамо" (Киев) проиграло 1:2 "Баварии" (Германия) в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 на НСК "Олимпийский".

Перед заключительным туром группового раунда в активе обоих украинских клубов всего по одному очку.

"Динамо" и "Шахтер" повторили собственный антирекорд в Лиге чемпионов. Впервые за 14 лет киевляне и горняки вместе остались без "евровесны" по итогам группового этапа Лиги чемпионов.