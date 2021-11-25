Спорт

00:08 25.11.2021

"Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в Лиге чемпионов

1 мин читать
"Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в Лиге чемпионов

"Шахтер" (Донецк) проиграл 0:2 в Милане "Интеру" (Италия)  в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голы боснийского форварда Эдина Джеко во втором тайме принесли победу миланскому клубу в этом противостоянии.

Ранее "Динамо" (Киев) проиграло 1:2 "Баварии" (Германия) в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 на НСК "Олимпийский".

Перед заключительным туром группового раунда в активе обоих украинских клубов всего по одному очку.

"Динамо" и "Шахтер" повторили собственный антирекорд в Лиге чемпионов. Впервые за 14 лет киевляне и горняки вместе остались без "евровесны" по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Теги: #футбол #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:03 23.11.2021
Европарламент проголосовал против соревнований по принципу футбольной Суперлиги

Европарламент проголосовал против соревнований по принципу футбольной Суперлиги

12:07 23.11.2021
Возможны изменения в работе трех станций киевского метрополитена в связи с матчем "Динамо" (Киев) - "Бавария" (Мюнхен)

Возможны изменения в работе трех станций киевского метрополитена в связи с матчем "Динамо" (Киев) - "Бавария" (Мюнхен)

14:55 19.11.2021
Легенда "Барселоны" Хави вернулся в команду – уже как тренер

Легенда "Барселоны" Хави вернулся в команду – уже как тренер

22:35 17.11.2021
Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

12:11 17.11.2021
Футболисты "Черноморца" стали частью проекта "Тренировка со звездой"

Футболисты "Черноморца" стали частью проекта "Тренировка со звездой"

01:55 17.11.2021
Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков

Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков

13:11 10.11.2021
В Киеве прошла конференция по развитию женского футбола в Украине и мире

В Киеве прошла конференция по развитию женского футбола в Украине и мире

10:33 05.11.2021
Украина - среди претендентов на проведение женского Евро-2025 по футболу

Украина - среди претендентов на проведение женского Евро-2025 по футболу

22:00 03.11.2021
"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

00:09 03.11.2021
"Динамо" дома снова минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" дома снова минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власти США думают над возможностью дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине - Байден

Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине

Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

Украинский боксер стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 кг

Юноши киевского "Динамо" разгромили "Барселону" в Лиге УЕФА U-19

ПОСЛЕДНЕЕ

"Динамо" дома минимально проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов, и осталось без "евровесны"

"Динамо" дома минимально проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов

Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира в самом легком весе

Власти США думают над возможностью дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине - Байден

Украина обыграла Боснию и Герцеговину в отборе ЧМ-2022, сыграет в стыковых матчах

В Минспорта вакцинированы от COVID-19 почти 96% сотрудников, отстранен от работы один невакцинированный

Четверо украинцев завоевали "золото" на ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби

Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Рон Флауэрс умер в возрасте 87 лет

Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине

Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА