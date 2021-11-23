Европарламент проголосовал против соревнований по принципу футбольной Суперлиги

лены Европарламента проголосовали против появления спортивных соревнований типа футбольной Суперлиги - проекта, который был представлен ранее в этом году ведущими футбольными клубами Европы, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Члены Европарламента хотят, чтобы между коммерческими интересами профессионального спорта и его социальными функциями сохранялся баланс через укрепление связей между массовым и элитным спортом", - заявили в Европарламенте.

Против появления соревнований типа Суперлиги высказались 597 законодателей, 36 высказались за и еще 55 воздержались от голосования. В парламенте отметили, что хотят, чтобы европейская спортивная культура "соответствовала ценностям ЕС, таким как солидарность, стабильность, инклюзивность для всех, открытая конкуренция, спортивное достоинство и справедливость".

Глава УЕФА Александер Чеферин приветствовал решение парламента и сообщил, что союз продолжит сотрудничать с ЕС, чтобы "укрепить и защитить европейскую спортивную модель в европейском футболе". Законодатели также призвали инвестировать больше денег в любительский спорт, но не предложили никаких подробных планов механизмов солидарности, которые могли бы внедрить спортивные федерации.

Ранее в этом году 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20. Однако вскоре несколько клубов друг за другом объявили о выходе из проекта. На данный момент в Суперлиге остались только "Реал" и "Барселона".

Сезон в Суперлиге планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы клубы имели возможность участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды. После объявления о создании нового турнира Чеферин заявил, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.