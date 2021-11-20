Спорт

22:31 20.11.2021

Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира в самом легком весе

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Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира в самом легком весе

Украинский боксер Артем Далакян защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе (до 51 кг), победив панамца Луиса Консепсьона.

Как сообщило "Громадське", 34-летний Далакян вышел на ринг впервые с февраля 2020 года. Тогда он победил венесуэльца Госбера Переса единодушным решением судей.

На протяжение четырех раундов Далакян разрешал атаковать 36-летнему панамцу, особых угроз удары Консепсьона не несли. Сам же чемпион проводил активные комбинации и контратаковал боковыми ударами.

В пятом раунде Далакян дважды отправлял Консепсьона в нокдаун. Но панамцу удалось подняться и продержаться до гонга.

В начале девятого раунда Консепсьон третий раз оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, объявив о техническом нокауте.

 

Теги: #далакян #победа #бокс
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