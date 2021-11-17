Спорт

22:35 17.11.2021

Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

1 мин читать
Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

 

Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого прошло в столичном Доме футбола, утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

"Я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)", — цитирует президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко пресс-служба УАФ.

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

При этом, Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Также команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Теги: #тренер #футбол #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 17.11.2021
Футболисты "Черноморца" стали частью проекта "Тренировка со звездой"

Футболисты "Черноморца" стали частью проекта "Тренировка со звездой"

01:55 17.11.2021
Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков

Главным тренером украинской сборной по футболу станет Александр Петраков

18:56 15.11.2021
Зеленский назначил новых послов Украины в Ливии, Исландии и Республике Корея

Зеленский назначил новых послов Украины в Ливии, Исландии и Республике Корея

13:11 10.11.2021
В Киеве прошла конференция по развитию женского футбола в Украине и мире

В Киеве прошла конференция по развитию женского футбола в Украине и мире

07:12 08.11.2021
Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

17:02 07.11.2021
Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

10:33 05.11.2021
Украина - среди претендентов на проведение женского Евро-2025 по футболу

Украина - среди претендентов на проведение женского Евро-2025 по футболу

00:09 03.11.2021
"Динамо" дома снова минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" дома снова минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

12:56 02.11.2021
Болельщики будут допускаться на матч "Динамо Киев" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" только при наличии Covid-документов – Поворозник

Болельщики будут допускаться на матч "Динамо Киев" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" только при наличии Covid-документов – Поворозник

10:02 13.10.2021
Работу трех станций метро в Киеве 15 октября могут ограничить из-за футбола

Работу трех станций метро в Киеве 15 октября могут ограничить из-за футбола

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине

Андрей Шевченко возглавил итальянскую "Дженоа"

Украинский боксер стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 кг

Юноши киевского "Динамо" разгромили "Барселону" в Лиге УЕФА U-19

Руководство НАДЦ Украины уходит в отставку из-за обнаруженных нарушений международного стандарта тестирования

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина обыграла Боснию и Герцеговину в отборе ЧМ-2022, сыграет в стыковых матчах

В Минспорта вакцинированы от COVID-19 почти 96% сотрудников, отстранен от работы один невакцинированный

Четверо украинцев завоевали "золото" на ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби

Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Рон Флауэрс умер в возрасте 87 лет

Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине

Украинский боксер стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 кг

"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

Юноши киевского "Динамо" разгромили "Барселону" в Лиге УЕФА U-19

12-летний украинский шахматист Игорь Самуненков стал призером международного турнира на Кипре

Руководство НАДЦ Украины уходит в отставку из-за обнаруженных нарушений международного стандарта тестирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА