В Минспорта вакцинированы от COVID-19 почти 96% сотрудников, отстранен от работы один невакцинированный

В Министерстве молодежи и спорта Украины вакцинированы против COVID-19 95,8% сотрудников, отстранен от работы один человек.

"В Министерстве молодежи и спорта Украины с 8 ноября 2021 года отстранен от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что не вакцинирован, один человек", - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на данный момент в Минспорта от COVID-19 вакцинировано 95,78% сотрудников.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

По состоянию на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов вакцинированы от COVID-19 97% сотрудников, а отстранены от работы 2 невакцинированных человека.

В Министерстве социальной политики вакцинированы 98% сотрудников, отстраненных от работы нет.