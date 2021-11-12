Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Рон Флауэрс умер в возрасте 87 лет

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Рон Флауэрс скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте "Вулверхэмптона", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"В это печальное время все мысли клуба о семье и друзьях Рона", - говорится в сообщении.

Флауэрс выступал за "Вулверхэмптон" с 1952 по 1967 год, сыграв за команду в 515 матчах. В ее составе он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, один раз - Кубок Англии.

В составе сборной Англии Флауэрс стал чемпионом мира 1966 года.