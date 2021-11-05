Спорт

10:33 05.11.2021

Украина - среди претендентов на проведение женского Евро-2025 по футболу

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Украина - среди претендентов на проведение женского Евро-2025 по футболу

Украина - среди пяти претендентов на проведение финального турнира женского чемпионата Европы по футболу 2025 года, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ)

По информации УАФ, УЕФА получила пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского Евро-2025.

Совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. О своей заинтересованности в участии в тендере Евро-2025 также заявили ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.

Процедура подачи заявок на проведение финального турнира была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022 года, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.

УЕФА отреагировал на постоянно растущую популярность женского футбола и повысил стандарты проведения соревнований в 2025 году. Претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 зрителей, сообщает УЕФА.

У Украины есть опыт проведения финала женской Лиги чемпионов, отмечают в УАФ. Кроме того недавно УАФ утвердила стратегию развития женского футбола в стране, получившей одобрительные отзывы в УЕФА.

Теги: #уаф #чемпионат_европы #футбол
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