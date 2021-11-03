Спорт

00:09 03.11.2021

"Динамо" дома снова минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

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"Динамо" дома снова минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" (Киев) проиграло 0:1 "Барселона" (Испания) в четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 на НСК "Олимпийский" во вторник вечером.

Единственный гол на 70-й минуте забил Ансу Фати, замкнув с центра штрафной подправленную рикошетом передачу с правого фланга.

В другом матче группы "E" "Бавария" (Мюнхен) обыграла дома "Бенфика" (Лиссабон) 4:1.

Таким образом, "Бавария" с максимальными 12 очками обеспечила себе проход в 1/8 финала ЛЧ, "Барселона" с шестью очками поднялась на второе место, "Бенфика" с четырьмя очками опустилась на третье, и замыкает группу "Динамо" с одним очком.

В пятом туре 23 ноября "Динамо" в Киеве примет с "Баварию", а "Бенфика" отправится в Барселону.

Теги: #динамо #футбол
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