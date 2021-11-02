Спорт

18:46 02.11.2021

Юноши киевского "Динамо" разгромили "Барселону" в Лиге УЕФА U-19

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Юноши киевского "Динамо" разгромили "Барселону" в Лиге УЕФА U-19

Юношеский состав "Динамо" (Киев) обыграл со счетом 4:1 испанскую "Барселону" в четвертом туре Лиги УЕФА U-19, и с десятью очками сохранили за собой первое место в группе после четырех туров.

В матче на стадионе "Динамо им. В.Лобановского" во вторник у киевлян дублем отличился Самба Диалло (2 и 83), по одному голу забили Кирилл Попов (45+1), Максим Дячук (66), у каталонцев – Хуанда Фуэнтес (37). При этом "Динамо" с 40-й минуты первого тайма играло в большинстве.

Как сообщалось, основные команды "Динамо Киев" и "Барселона" начнут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 на НСК "Олимпийский" в 22:00.

Источник: https://youtu.be/rTZTG_XgDkI

Теги: #динамо #барселона #лига_уефа
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