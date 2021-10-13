Спорт

10:02 13.10.2021

Работу трех станций метро в Киеве 15 октября могут ограничить из-за футбола

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Работу трех станций метро в Киеве 15 октября могут ограничить из-за футбола

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" в Киеве футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск) 15 октября возможны изменения в работе метрополитена.

Как сообщает официальный сайт Киевского метрополитена, перед началом игры возможно закрытие станции "Олимпийская" на вход, а после завершения возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм ограничения применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Теги: #киев #метро #футбол
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