На стадион "Арена-Львов", где вечером состоится матч Украина-Босния и Герцеговина, будут пускать только вакцинированных или имеющих негативный тест на COVID-19

На стадионе "Арена-Львов" состоится международный отборочный футбольный матч ЧМ-2022 между сборными командами Украины и Боснии и Герцеговины, болельщикам необходимо иметь билеты, а также сертификаты о вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР/экспресс-тесты.

"В чашу стадиона пускать зрителей, которые будут иметь билеты, а также сертификаты о вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты - это будут проверять стюарты", - сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Полиция и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут обеспечивать общественный порядок и безопасность зрителей непосредственно во время матча, а также в центральной части города, в аэропорту и на вокзалах, куда будут прибывать болельщики.

Также правоохранители вместе с стюартами будут следить, чтобы болельщики не проносили в чашу стадиона запрещенные предметы. Сам стадион и прилегающую к нему территорию перед матчем осмотрят взрывотехники и кинологи.

В свою очередь пресс-служба "Арена-Львов" на сайте стадиона сообщила, что дети до 18 лет, которые имеют отдельное место, смогут попасть на стадион, предъявив билет на матч (такие болельщики не требуют справки о вакцинации или прохождения тестов).

Отмечается, что возле стадиона будут работать амбулатории, где посетители смогут сдать экспресс-тест на антиген (лаборатории: "Эскулаб", "Синево" и "Медис").

Все посетители матча должны находиться в масках, пройти температурный скрининг и предоставить документы, удостоверяющие личность.

Матч начнется в 21:45.