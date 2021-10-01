Спорт

12:28 01.10.2021

Украинские тяжелоатлеты завоевали 30 медалей на Чемпионате Европы среди юниоров и молодежи

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Украинские тяжелоатлеты завоевали 30 медалей на Чемпионате Европы среди юниоров и молодежи

Украина завоевала 30 медалей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, из которых 12 – золотые, сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

Согласно сообщению, Украину на соревновании представляют 30 спортсменов. До завершения чемпионата ожидается выступление еще 11 украинцев.

"Мы продемонстрировали очень хороший старт на этом чемпионате. Ведь украинкам уже удалось превысить показатели 2019 года (в 2020 году Чемпионат не проводился из-за пандемии): тогда мы завоевали 7 золотых медалей, а сейчас еще до завершения соревнований у нас уже 12 золотых медалей", – цитируется в сообщении главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов.

На 30 сентября украинки занимали первое место в общем зачете чемпионата с 23 медалями: 12 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. Мужчины завоевали семь медалей: две золотые, три серебряные и две бронзы.

Президентом Федерации тяжелой атлетики Украины является сооснователь компании "Эпицентр К" Александр Герега.

Теги: #тяжелоатлеты #награды #чемпионат
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