Зеленский поздравил Андрея Шевченко с 45-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко с днем рождения.

"Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч", - написал президент на своей странице в Facebook.

Также Зеленский отметил, что Шевченко – первый тренер, который вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы.

"Андрей Шевченко. Для молодого поколения игроков - Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков - просто Шева. И сегодня ему 45! В футболе - это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, складывалась в твою пользу, а следовательно - на радость всем нам и во славу всей Украине", - пожелал Зеленский.