Украинские спортсмены, занявшие с 4 по 6 место на Олимпиаде в Токио, получат по 200-100 тыс грн - правительство

Кабинет министров поручил Министерству молодежи и спорта выплатить вознаграждение тренерам и спортсменам, которые заняли четвертое-шестое место на летних Олимпийских играх в Токио.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Так, за четвертое место спортсмены и тренера получат 200 тыс. грн, за пятое место – 140 тыс. грн и за шестое место – 100 тыс. грн.

Отмечается, что на летней Олимпиаде в Токио 25 украинских спортсменов заняли с четвертого по шестое места.

Как сообщалось, сборная Украины заняла 44 позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Всего на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых. По общему количеству завоеванных наград Украина заняла 16 позицию в мировом рейтинге, а также превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).