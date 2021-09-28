Спорт

18:22 28.09.2021

Кличко подарил Усику пояс чемпиона по версии WBC и поздравил с победой

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Мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком. Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Джошуа и подарил ему пояс WBC, передает официальный сайт КГГА.

"Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир - Мохаммед Али", - сказал Виталий Кличко.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

"Спасибо. Это как раз тот, которого не хватает. Затем мы завоюем и его. А этот будет в коллекции", - сказал Александр Усик.

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

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