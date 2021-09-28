Усик хотел бы провести объединительный поединок и стать обладателем пяти поясов

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO Александр Усик хотел бы стать обладателем пяти поясов и не собирается ждать ради этого два-три года.

"И я не хочу ждать два-три года. Это очень много ждать два-три года. У меня на данный момент четыре пояса... основной пояс находится на данный момент у Тайсона Фьюри", - сказал Усик на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Спортсмен отметил, что "очень бы хотелось провести объединительный поединок", но это возможно только после того, как он проведёт матч-реванш с британцем Энтони Джошуа, а Фьюри встретится на ринге с Деонтеем Уайлдером, где определится победитель.

Усик подчеркнул, что в супертяжелой весовой категории объединительных поединков не было "уже на протяжении...около 30 лет".

По словам Усика, он не следит за своим продвижениям в рейтингах и его этот не волнует. "Есть и есть. Знаете, что меня радует, когда мой сын идёт в школу и не плачет. Так ему не нравится ходить в школу... а я ему говорю: "надо, это круто ходить в школу". Получается я его немного обманываю, потому что я тоже не хотел ходить в школу".

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).