Украинский клуб "GRECO - Kyiv Chess Federation" - бронзовый призер на чемпионате Европы

Украинский женский клуб "GRECO - Kyiv Chess Federation" занял третье место на чемпионате Европы среди клубов, финишировавший в македонском городе Струга.

Эти соревнования традиционно собирают сильнейшие европейские клубы, за которые выступают звезды со всего мира. В этом году в чемпионате принимали участие 8 команд (по 5 шахматисток), которые соревновались по круговой системе.

"GRECO - Kyiv Chess Federation" имел второй стартовый рейтинг на турнире. Столичный клуб удачно стартовал и до финиша претендовал на первенство, но ничья и поражение в заключительных двух турах отбросили его на третье место. Вообще наша команда 4 матча выиграла, 2 сыграла вничью и 1 проиграла.

Призеры чемпионата Европы среди клубов

1. "South Ural" (Россия) - 14 очков

2. "Monte-Carlo» (Монако) - 11

3. "GRECO - Kyiv Chess Federation" - 10 ...

Состав клуба "GRECO - Kyiv Chess Federation"

Анна Музычук (Украина) - 3,5 очка из 6-ти возможных

Мария Музычук (Украина) - 4 очка из 6-ти

Жансая Абдумалик (Казахстан) - 4,5 очка из 6-ти

Юлия Осьмак (Украина) - 3 очка из 5-ти

Наталья Букса (Украина) - 3 очка из 5-ти

Тренеры Владимир Баклан и Михаил Бродский

Президент Павел Куфтырев