Украинский клуб "GRECO - Kyiv Chess Federation" - бронзовый призер на чемпионате Европы
Украинский женский клуб "GRECO - Kyiv Chess Federation" занял третье место на чемпионате Европы среди клубов, финишировавший в македонском городе Струга.
Эти соревнования традиционно собирают сильнейшие европейские клубы, за которые выступают звезды со всего мира. В этом году в чемпионате принимали участие 8 команд (по 5 шахматисток), которые соревновались по круговой системе.
"GRECO - Kyiv Chess Federation" имел второй стартовый рейтинг на турнире. Столичный клуб удачно стартовал и до финиша претендовал на первенство, но ничья и поражение в заключительных двух турах отбросили его на третье место. Вообще наша команда 4 матча выиграла, 2 сыграла вничью и 1 проиграла.
Призеры чемпионата Европы среди клубов
1. "South Ural" (Россия) - 14 очков
2. "Monte-Carlo» (Монако) - 11
3. "GRECO - Kyiv Chess Federation" - 10 ...
Состав клуба "GRECO - Kyiv Chess Federation"
Анна Музычук (Украина) - 3,5 очка из 6-ти возможных
Мария Музычук (Украина) - 4 очка из 6-ти
Жансая Абдумалик (Казахстан) - 4,5 очка из 6-ти
Юлия Осьмак (Украина) - 3 очка из 5-ти
Наталья Букса (Украина) - 3 очка из 5-ти
Тренеры Владимир Баклан и Михаил Бродский
Президент Павел Куфтырев