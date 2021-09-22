Дело "Суперлиги" в Европейском суде: легенды  футбола Украины поддержали позицию президента УАФ и обратились в УЕФА

Легенды украинского футбола Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Олег Протасов выразили солидарность с позицией президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко по безоговорочной поддержке УЕФА в ситуации с так называемой «Суперлигой».

Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александера Чеферина

«Уважаемый президент УЕФА!

Как подтверждение заявления, единогласно одобренного Конгрессом УЕФА 20 апреля 2021, в котором осуждается так называемая «Европейская Суперлига» (ЕСЛ), как нам известно, 55 ассоциаций-членов УЕФА единогласно поддерживают руководство европейского футбола по делу о ЕСЛ, которое рассматривается в Европейском суде. Мы подписываем данное обращение в поддержку резолюции, которую Украинская ассоциация футбола недавно приняла в пользу УЕФА.

Со своей стороны, мы также хотим напомнить, что полномочия и компетенция УЕФА в рамках пирамиды европейской модели давно признаны участниками футбола в Европе, европейскими учреждениями и национальными правительствами по всему континенту.

Мы поддерживаем УЕФА, который занимает эту позицию, чтобы обеспечить ценности, против которых выступает ЕСЛ: единственное применение принятых правил игры, надлежащий баланс национального и международного спортивных календарей, безопасность мероприятий и спортсменов, открытость соревнований, награды за спортивные достижения игроков, финансовая солидарность, конкурентный баланс и честность клубных соревнований.

Риск для индивидуальной национальной и коллективной европейской футбольной идентичности является слишком большим. Европейское великое наследие и история открытых соревнований, в которых нам посчастливилось участвовать. Вот почему мы поддерживаем УЕФА в борьбе за сохранение спортивной демократии и европейской модели спорта», - говорится в письме.