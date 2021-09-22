Спорт

10:11 22.09.2021

В Украине до конца года планируют построить 600 активных парков

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В Украине до конца года планируют построить 600 активных парков

Новини | ЛОДА/LODA – Львівська обласна державна адміністрація

В Украине в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" и "Здоровая Украина" планируют открыть 600 активных парков до конца года.

"Активные парки - локации здоровой Украины" - это проект президента Украины, направленный на оздоровление всей нации и создание свободного доступа к двигательной активности. Уже 100 таких парков открыли свои "двери" для горожан, а к концу года украинцы получат еще 500", - сообщил в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Особенностью новых спортивных площадок станут специальные QR-коды, расположенные на спортивном оборудовании. Наведя камеру на этот код, посетители площадки получат доступ к онлайн-тренировкам, записанным при участии украинских звезд и спортсменов.

"Тренировки поделены на уровни: от простого к сложному. Таким образом, вы сможете совершенствовать свои наработки и становиться с каждым разом все сильнее! А можете, играя, сделать вызов своим друзьям, и наперегонки посоревноваться, кто первый пройдет все уровни", - пояснил Гутцайт.

Также, по его словам, на каждой локации будет находиться координатор.

"Главное, что этим могут пользоваться все слои населения: от самых молодых до наших дедушек и бабушек. Для каждого разработаны свои виды упражнений, учитывая возраст и возможности", - рассказал министр.

Как сообщалось, на ВДНХ в Киеве в рамках президентских программ "Большое Строительство" и "Здоровая Украина" открылся крупнейший в Украине урбан-парк.

Теги: #большое_строительство #гутцайт #тренировки #парки
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