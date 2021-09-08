Спорт

11:04 08.09.2021

Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября

1 мин читать
Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 11 сентября, выступит в качестве комментатора поединка американского боксера Эвандера Холифилда и бразильского спортсмена Витора Белфорта, сообщают американские СМИ.

Вместе с Трампом комментировать поединок в годовщину терактов 11 сентября будет его сын Дональд Трамп-младший. Они вместе приедут в Голливуд, где спортсмены выйдут на ринг.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть вечером в субботу этих двух и поделиться своими мыслями на этот счет, находиться в первых рядах у ринга", - приводят американские СМИ слова экс-президента США.

Поединок будет транслироваться компанией Triller, которая ранее уже приглашала в качестве комментаторов разных знаменитостей, например, рэпера Snoop Dogg.

Американские СМИ также отмечают, что Трамп в прошлом проявлял большой интерес к боксу и принимал участие в организации и продвижении поединков в 1980-90-х годах.

Теги: #бокс #трамп #поединок #комментарий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:20 30.08.2021
США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

09:11 17.08.2021
Трамп охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как катастрофически некомпетентный

Трамп охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как катастрофически некомпетентный

07:53 16.08.2021
Байден в Афганистане потерпел одно из наиболее жестоких поражений в истории США, считает Трамп

Байден в Афганистане потерпел одно из наиболее жестоких поражений в истории США, считает Трамп

22:55 13.08.2021
Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

09:50 05.08.2021
Украинский боксер Хижняк вышел в финал на Олимпиаде

Украинский боксер Хижняк вышел в финал на Олимпиаде

09:20 01.08.2021
Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

18:40 26.07.2021
Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

05:10 12.07.2021
Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

18:34 07.07.2021
Трамп сообщил, что решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

Трамп сообщил, что решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

07:23 04.07.2021
Трамп в очередной раз обвинил действующую администрацию США в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном

Трамп в очередной раз обвинил действующую администрацию США в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Свитолина вышла в 1/4 финала "US Open", обыграв румынку Халеп

Украина заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио, получив 98 медалей

Сборная Украины вничью сыграла с Францией в отборе на ЧМ-2022

Украинка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы, установив новый паралимпийский рекорд

Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

ПОСЛЕДНЕЕ

Знаменитому экс-футболисту Пеле сделана операция на кишечнике

Свитолина вышла в 1/4 финала "US Open", обыграв румынку Халеп

Украина заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио, получив 98 медалей

Сборная Украины вничью сыграла с Францией в отборе на ЧМ-2022

Украинская сборная завоевала три "серебра" и одну "бронзу" в 10-й день Паралимпийских игр

Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

Украинка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы, установив новый паралимпийский рекорд

Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

Украинские паралимпийцы завоевали в четверг 9 медалей, в том числе 3 золотые

Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА