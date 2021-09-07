Спорт

03:04 07.09.2021

Знаменитому экс-футболисту Пеле сделана операция на кишечнике

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Знаменитому экс-футболисту Пеле сделана операция на кишечнике

Знаменитому бразильскому бывшему футболисту Пеле в понедельник удалили опухоль в кишечнике, информирует бразильский медиахолдинг "Глобу" со ссылкой на сообщение медиков.

"Пациенту Эдсону Арантису ду Насименту (Пеле) в субботу в клинике "Альберт Энштейн" была сделана операция по удалению подозрительного образования в прямой кишке. Опухоль была обнаружена в ходе планового лабораторного обследования. Материал отправлен на исследование. Пациент чувствует себя хорошо и восстанавливается в отделении интенсивной терапии. Ожидается, что он будет переведен в палату во вторник", - говорится в сообщении медиков.

80-летний Пеле поступил в больницу "Альберт Эйнштейн" в бразильском городе Сан-Паулу 31 августа на ежегодное обследование, которое из-за пандемии COVID-19 ему не удалось пройти в прошлом году.

Теги: #бразилия #причина #госпитализация #пеле
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