Свитолина вышла в 1/4 финала "US Open", обыграв румынку Халеп

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open - открытого чемпионата США по теннису, который является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Большого шлема, сообщает сайт Большого тенниса Украины.

Свитолина в 1/8 финала Открытого чемпионата США обыграла принципиальную соперницу Симону Халеп из Румынии - 6: 3, 6: 3.

Это была уже десятая встреча соперниц и шестая победа украинки. Однако первая - на турнирах серии "Большого шлема": две предыдущие выиграла румынка.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей встречи между Кербер из Германии и канадкой Лейлой Фернандес.