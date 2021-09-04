Сборная Украины вничью сыграла с Францией в отборе на ЧМ-2022

В решающем матче в отборе на ЧМ-2022 сборная Украины вничью со счетом 1:1 сыграла с действующим чемпионом мира Францией.

Согласно онлайн-трансляции на телеканале "Украине", на 44 минуте первого тайма Николай Шапаренко открыл счет, забив гол в ворота французской команды. Сейчас счет составляет 1:0 в пользу Украины.

А уже на 50 минуте второго тайма Франция выровняла счет, забив гол в ворота украинской сборной. Француз Марсьяль головой забил мяч в сетку ворот, пересекши линию.

Арбитр добавил еще шесть минут ко второму тайму, однако игра закончилась со счетом 1:1.

Матч проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в субботу, 4 сентября.