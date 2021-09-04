Украинская сборная завоевала три "серебра" и одну "бронзу" в 10-й день Паралимпийских игр

В десятый день Паралимпиады-2020 в Токио украинская сборная завоевала еще 4 медали: три "серебра" и одну "бронзу", сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Приближаемся к отметке 100! Сегодня украинская паралимпийская сборная завоевала еще 4 медали, из которых три серебра и одна бронза. "Серебро": Игорь Цветов (легкая атлетика, бег, дистанция 200м, класс Т35), Марина Мажула (параканое, спринт на дистанции 200 м, класс KL1), Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег, дистанция 200 м, класс T12). "Бронза": Василий Ковальчук (малокалиберная винтовка 50 м, лежа, смешанная дисциплина, SH2) Продолжаем болеть за украинцев!", - написал министр в Facebook.

Завтра, 5 сентября, состоится последний день Паралимпиады-2020.