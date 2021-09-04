Спорт

07:27 04.09.2021

Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

1 мин читать
Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины, но ему не предложили

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

"Контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной", - цитирует Шевченко издание football.ua.

"Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", - отметил он.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. На Евро-2020, прошедшем этим летом, команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В начале августа Шевченко объявил, что его контракт со сборной Украины закончился. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков.

 

Теги: #шевченко #тренер #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:12 04.09.2021
В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

В Кировоградской области разоблачили начальника Летной академии на получении взятки размером в 20 тыс. долларов

18:52 03.09.2021
Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

14:24 03.09.2021
Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

13:23 03.09.2021
Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

08:54 03.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

08:41 03.09.2021
Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

08:20 03.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

07:35 03.09.2021
С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

07:03 03.09.2021
Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

06:51 03.09.2021
На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы, установив новый паралимпийский рекорд

Украинец Емельянов на Паралимпиаде завоевал "золото" в гребле на байдарке

Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали 13 медалей, в том числе 3 золотые

Украинский паралимпийский пловец Крипак установил мировой рекорд

Украинский пловец Трусов выиграл второе "золото" на Паралимпийских играх

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы, установив новый паралимпийский рекорд

Украинские паралимпийцы завоевали в четверг 9 медалей, в том числе 3 золотые

Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали 8 медалей, в том числе 2 золотые

Паралимпийский комитет Украины массово атакуют в соцсетях граждане Малайзии из-за подачи протеста на Паралимпиаде

Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали 13 медалей, в том числе 3 золотые

Украинский паралимпийский пловец Крипак установил мировой рекорд

Украинский пловец Трусов выиграл второе "золото" на Паралимпийских играх

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Украина завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых медали на шестой день Паралимпиады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА