Спорт

19:51 01.09.2021

Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

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Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины в матче четвертого тура отбора на ЧМ-2022 сыграла 2:2 с командой Казахстана.

Выездной матч проходил в Нур-Султане на "Астана-Арена" в среду, 1 сентября. Украинская сборная вышла на игру с новым тренером - Александром Петраковым, который проводил дебютный матч.

Уже на 92 секунде гол забил Роман Яремчук на второй минуте. Второй гол украинской команде принес Даниил Сикан (90+3).

Таким образом, Украина в четвертый раз в этом цикле завершила игру вничью.

Следующий матч сборная Украины проведет 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" против сборной Франции.

Игроки Виталий Миколенко и Александр Зинченко пропустят матч из-за перебора желтых карточек.

Теги: #чм #футбол #казахстан
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