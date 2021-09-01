Паралимпийский комитет Украины массово атакуют в соцсетях граждане Малайзии из-за подачи протеста на Паралимпиаде

Национальный комитет спорта инвалидов Украины заявил о массовой атаке в социальных сетях со стороны граждан Малайзии с большим количеством оскорблений в сторону Украины из-за подачи протеста на Паралимпийских играх в Токио.

"На страницу Национального паралимпийского комитета Украины в твиттере, фейсбуке и инстаграм, на телеканал Equalympic, также на страницу Министерства молодежи и спорта Украины, на украинских параатлетов совершена массовая атака со стороны граждан Малайзии с очень большим количеством оскорблений в сторону Украины, украинских граждан, национальной паралимпийской сборной в связи со справедливым протестом, который подала Украины на всех легкоатлетов - толкателей ядра (F20), не попавших вовремя в первый колрум 31 августа, на соревнованиях по легкой атлетике", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Отмечается, что согласно правилам по легкой атлетике, если спортсмен опаздывает в первый колрум в установленное время, его не должны допустить к соревнованиям. Также спортсмен может быть допущен к старту под протестом, но после проведения расследования технический делегат принимает решение – дисквалифицировать спортсмена с его результатом или зафиксировать результат как официальный.

"Украина вместе с Грецией подала протест сразу на трех спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя в первый колрум, еще перед соревнованиями - до начала толкания ядра. Все спортсмены, на которых был подан протест, были предупреждены, что будут выступать под протестом. А решение по протесту будет принято позже. После окончания вида программы технический делегат обнародовал официальные результаты соревнований, где результаты опротестованных спортсменов были аннулированы. Украина все сделала по правилам по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

В Национальном комитете обращаются к IPC с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020.

Ранее украинские легкоатлеты Максим Коваль и Александр Яровой на соревнованиях по толканию ядра в классе F20 показали второй и третий результат соответственно, однако после было принято решение о дисквалификации победителя соревнований, представителя Малайзии Мухаммада Зияд Золкефли. Таким образом, Коваль и Яровой получили золотую и серебряную медали соответственно.