Спорт

17:27 31.08.2021

Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали 13 медалей, в том числе 3 золотые

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Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали 13 медалей, в том числе 3 золотые

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио за седьмой день соревнований завоевала 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в соцсети Facebook.

Золото в своих дисциплинах завоевали Андрей Трусов (плавание, 50 метров вольным стилем, класс S7), Максим Крипак (плавание, 100 метров баттерфляем, класс S10) и Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20).

Серебро в копилку сборной принесли Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 400 метров, класс T12), Егор Дементьев (велошосе, гонка с раздельным стартом, класс C5), Максим Веракса (плавание, 100 метров вольным стилем, класс S12), Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20), Юлия Шуляр (легкая атлетика, 400 метров, класс Т20) и Наталия Кобзар (легкая атлетика, 400 метров, класс Т37).

Бронзовые медали завоевали Василий Крайник (плавание, 200 метров комплекс, класс SМ14), Евгений Богодайко (плавание, 50 метров вольным стилем, класс S7), Елизавета Мерешко (плавание, 100 метров вольным стилем, класс S6), а также команда миксэстафеты 4х100 метров вольным стилем, в которую вошли Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко (классы S11-S13).

В общем зачете Украина остается на пятом месте с 67 наградами, среди которых 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых.

 

Теги: #паралимпийские_игры #паралимпиада
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