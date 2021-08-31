Спорт

13:28 31.08.2021

Украинский паралимпийский пловец Крипак установил мировой рекорд

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Украинский паралимпийский пловец Крипак установил мировой рекорд

Украинский пловец Максим Крипак выграл золотую медаль Паралимпийских игр, установив новый мировой паралимпийский рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийских игр в Twitter, Крипак выиграл мужской 100-метровый баттерфляй (класс - S10).

"Серебро" выиграл Стефано Раймонди из Италии, а "бронзу" - Кол Пирс из Австралии.

Ранее украинец Крипак уже завоевал "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем (класс S10), которую проплыл за 50.64 сек., установив новый мировой паралимпийский рекорд. Также он завоевал серебряную награду на дистанции 50м вольным стилем.

Теги: #плавание #паралимпийские_игры #паралимпиада #рекорд
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