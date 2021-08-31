Украинский пловец Трусов выиграл второе "золото" на Паралимпийских играх

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио.

"Андрей Трусов выиграл мужской заплыв на 50 метров вольным стилем S7", - говорится в сообщении Парампиады в Twitter.

Третье место занял, также украинец – пловец Евгений Богодайко.

Ранее Трусов уже выиграл "золото" Парадимпиады-2020 в плавании на спине на дистанции 100 м.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября.