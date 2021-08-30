Украина завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых медали на шестой день Паралимпиады

Украинские спортсмены на шестой день Паралимпийских игр в Токио выиграли 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали, увеличив общее количество завоеванных на Паралимпиаде наград до 54.

Так, "золото" выиграли пловец Андрей Трусов (плавание на спине на дистанции 100 м) и теннисистка Марина Литовченко (настольный теннис).

"Серебро" завоевали теннисист Виктор Дидух (настольный теннис), стрелок Андрей Дорошенко (пулевая стрельба из пневматической винтовки на 10 м стоя), пловец Михаил Сербин (200 м комплекс), а также атлеты Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м) и Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска).

Бронзовые награды выиграли Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки на 10 м стоя), пловцы Андрей Трусов, Денис Дубров, Юрий Божинский и Максим Крипак (командная победа, плавание, эстафета 4х100 м), а также атлеты Роман Павлик (легкая атлетика, прыжки в длину) и Зоя Евсей (легкая атлетика, метание диска).

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 54 награды - 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 5 место.