Спорт

15:44 29.08.2021

Украинские паралимпийцы в воскресенье завоевали 9 медалей

1 мин читать
Украинские паралимпийцы в воскресенье завоевали 9 медалей

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио на пятый день завоевали 9 медалей.

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, "золото" принесли Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - T12) и Роман Полянский (академическая гребля, одиночка, 2000 метров, класс - PR1).

"Серебро" получили Андрей Трусов (плавание, 400 метров, вольный стиль, класс - S7), Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг), Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3), Илья Яременко (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс - S13) и Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).

"Бронза" в активе Александра Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2) и Максима Вераксы (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс - S13).

Теги: #паралимпийские_игры #награды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 28.08.2021
Украинские паралимпийцы в субботу завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых

Украинские паралимпийцы в субботу завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых

14:26 27.08.2021
Украинская пловчиха Стеценко завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

Украинская пловчиха Стеценко завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

09:23 27.08.2021
Украинцы Владислав Белый и Юлия Павленко завоевали "серебро" и "бронзу" в третий день Паралимпиады в Токио

Украинцы Владислав Белый и Юлия Павленко завоевали "серебро" и "бронзу" в третий день Паралимпиады в Токио

11:50 26.08.2021
Украинская пловчиха Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд на дистанции 200 метров

Украинская пловчиха Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд на дистанции 200 метров

16:34 24.08.2021
В Токио открылись Паралимпийские игры

В Токио открылись Паралимпийские игры

14:09 24.08.2021
Зеленский наградил орденом Свободы Сергея Бубку и присвоил звание Героя Украины пятерым гражданам

Зеленский наградил орденом Свободы Сергея Бубку и присвоил звание Героя Украины пятерым гражданам

23:09 23.08.2021
Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

15:00 17.08.2021
Национальная паралимпийская сборная получила модернизированные коляски от команды Parimatch

Национальная паралимпийская сборная получила модернизированные коляски от команды Parimatch

10:14 12.08.2021
В Японии стартовали церемонии по зажжению паралимпийского огня

В Японии стартовали церемонии по зажжению паралимпийского огня

16:39 07.08.2021
Зеленский поздравил боксера Хижняка и синхронисток с завоеванием медалей на Олимпиаде

Зеленский поздравил боксера Хижняка и синхронисток с завоеванием медалей на Олимпиаде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго

В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Украинская пловчиха Стеценко завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Марьяна Шевчук завоевала золото по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Токио

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский спортсмен Полянский завоевал "золото" в академической гребле на Паралимпиаде в Токио

Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго

Собственник сети "Коло" BGV Group Management купил ФК "Полесье"

В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Украинская спортсменка Марьяна Шевчук завоевала золото по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Токио

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла "золото" на Паралимпийских играх в Токио

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Ирина Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру

Украинский пловец Коль завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

Украинская фехтовальщица Бреус завоевала бронзу на Паралимпийских играх в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА