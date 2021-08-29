Украинские паралимпийцы в воскресенье завоевали 9 медалей

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио на пятый день завоевали 9 медалей.

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, "золото" принесли Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - T12) и Роман Полянский (академическая гребля, одиночка, 2000 метров, класс - PR1).

"Серебро" получили Андрей Трусов (плавание, 400 метров, вольный стиль, класс - S7), Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг), Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3), Илья Яременко (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс - S13) и Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).

"Бронза" в активе Александра Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2) и Максима Вераксы (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс - S13).