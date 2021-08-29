Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго, завоевав себе первый титул в сезоне 2021 года, сообщила Федерация тенниса Украины в Фейсбук.

"Элина Свитолина завоевала первый титул в сезоне 2021 года! В финале турнира в Чикаго вона обыграла Элизабет Корне - 7: 5; 6: 4", - сказано в сообщении.

Как сообщает Женская теннисная ассоциация в Фейсбуке, это 16-й титул WTA у спортсменки.