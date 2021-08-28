Спорт

15:20 28.08.2021

Украинские паралимпийцы в субботу завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых

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Украинские паралимпийцы в субботу завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых

Украинские атлеты на Паралимпийских играх в Токио за четвертый день соревнований завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в соцсети Facebook.

Так, золотые медали в копилку сборной принесли пловцы – Евгений Богодайко занял первое место в плавании брасом на дистанции 100 метров (класс SB6), Максим Крипак – в заплыве вольным стилем на 100 метров (класс S10), Михаил Сербин – на дистанции 100 метров на спине (класс S11), Денис Дубров – на дистанции 200 метров комплексом (класс SM8). Также украинская спортсменка Елизавета Мерешко победила в плавании брасом на дистанции 100 метров (класс SB5).

Серебро для украинской сборной завоевали Виктор Смирнов – в плавании на спине на дистанции 100 метров (класс S11), Наталья Морквич – в фехтовании на рапире (класс А), Роман Данилюк – в толкании ядра (класс F12), и Ирина Гусева – в дзюдо в весовой категории до 63 кг (класс B2).

Дзюдоист Руфат Магомедов завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг (класс B3), Иван Май – в настольном теннисе (класс S9). Ещё одну бронзу в настольном теннисе в копилку сборной принес Максим Николенко (класс S8).

По итогам четвертого дня соревнований Украина находится на 5-м месте в общем зачете с 8 золотыми, 17 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Теги: #паралимпийские_игры #награды
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