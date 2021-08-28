В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

В субботу вечером возможно ограничение работы трех станций метро в Киеве из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Сегодня, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, перед началом игры возможном ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций", - сказано в сообщении.

В частности, планируется ограничить работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что это необходимо для безопасности во избежание скопления пассажиров на платформах станций.