Спорт

09:18 28.08.2021

В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

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В субботу могут ограничить работу трех станций метро в Киеве из-за футбола

В субботу вечером возможно ограничение работы трех станций метро в Киеве из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Сегодня, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, перед началом игры возможном ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций", - сказано в сообщении.

В частности, планируется ограничить работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что это необходимо для безопасности во избежание скопления пассажиров на платформах станций.

Теги: #киев #метро #футбол #транспорт
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