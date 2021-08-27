Спорт

14:26 27.08.2021

Украинская пловчиха Стеценко завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

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Украинская пловчиха Стеценко завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала золотую медаль по плаванию вольным стилем на 400 м на Паралимпийских играх в Токио.

Украинка показала лучшее время, обойдя итальянскую спортсменку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Кроме заплыва вольным стилем на 400 метров, на Паралимпиаде в Токио Стеценко также будет бороться за медали в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 метров, плаванию на спине на 100 метров и комплексном соревновании на 200 метров.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 9 место.

Теги: #плавание #паралимпийские_игры #паралимпиада #стеценко
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