Украинская пловчиха Стеценко завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала золотую медаль по плаванию вольным стилем на 400 м на Паралимпийских играх в Токио.

Украинка показала лучшее время, обойдя итальянскую спортсменку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Кроме заплыва вольным стилем на 400 метров, на Паралимпиаде в Токио Стеценко также будет бороться за медали в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 метров, плаванию на спине на 100 метров и комплексном соревновании на 200 метров.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 9 место.