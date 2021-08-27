Украинцы Владислав Белый и Юлия Павленко завоевали "серебро" и "бронзу" в третий день Паралимпиады в Токио

Украинские спортсмены Владислав Белый и Юлия Павленко завоевали серебряную и бронзовые медали на Паралимпиаде в Токио.

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", - сообщает Паралимпийский комитет Украины в Facebook.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября.